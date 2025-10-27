Популярни
  2. Лека атлетика
  3. Бекеле се изправя срещу Кипчоге в последен сблъсък на легенди в маратона за 2025 г.

Бекеле се изправя срещу Кипчоге в последен сблъсък на легенди в маратона за 2025 г.

  • 27 окт 2025 | 16:48
Бекеле се изправя срещу Кипчоге в последен сблъсък на легенди в маратона за 2025 г.

Етиопската легенда в дългите бягания Кенениса Бекеле ще се изправи в потенциално последен дуел срещу кенийската икона Елиуд Кипчоге, след като потвърди късното си участие в маратона на Ню Йорк през 2025 г.

По-малко от две седмици преди състезанието организаторите обявиха, че Бекеле ще замени контузения шампион от 2022 г. Еванс Чебет. Това късно включване възражда едно от най-завладяващите съперничества в историята на спорта, продължаващо две десетилетия – от пистата до шосейните бягания.

Двамата титани са се срещали пет пъти в дисциплината от 42.195 километра, като кениецът Кипчоге има доминиращо предимство от 4-1 победи. Единственият успех на Бекеле над Кипчоге в маратон идва на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където той завършва 39-и, докато Кипчоге е принуден да се оттегли заради проблем с тазобедрената става.

Техните директни битки датират още от тийнейджърските им години. При първата им среща на Bislett Games през 2003 г. 21-годишният тогава Бекеле побеждава с малка разлика 18-годишния Кипчоге на 5000 метра. По-късно през същото лято обаче Кипчоге постига паметна победа, спечелвайки златото на 5000 метра на Световното първенство в Париж и оставяйки Бекеле с бронзовия медал.

На пистата Бекеле като цяло имаше предимство, печелейки 11 от техните 13 състезания на 5000 и 10 000 метра. Но с преминаването им към маратона развоят на събитията се промени драстично. Кипчоге се утвърди като безспорния крал на дистанцията, подобрявайки два пъти световния рекорд и превръщайки се в световна икона.

Въпреки възрастта си и двамата атлети продължават да се състезават на най-високо ниво. Бекеле наскоро демонстрира своята непреходна класа на маратона в Лондон през 2024 г., поставяйки нов световен рекорд за ветерани (40+) със зашеметяващото време от 2:04:15. Заедно те притежават невероятна колекция от отличия: пет златни олимпийски медала, шест световни титли и 13 победи от Abbott World Marathon Majors.

Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк
Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

Докато за Кипчоге това ще бъде дебют в Ню Йорк – последното състезание в стремежа му да спечели всичките шест маратона от веригата World Marathon Majors – Бекеле не е непознат за предизвикателното трасе в града. Той се състезава тук за последно през 2021 г., когато завърши шести.

Със залеза на техните знаменити кариери, състезанието на 2 ноември предлага подходяща сцена за това, което може да бъде последната глава в едно съперничество, определило цяла ера в дългите бягания.

Снимки: Gettyimages

