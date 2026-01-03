Популярни
  • 3 яну 2026 | 14:55
  • 194
  • 0
До 15 януари регистрацията за Лудогорския маратон е с отстъпка

Регистрацията за участие в 13-ото издание на Лудогорския маратон в Разград вече е отворена. Надпреварата ще е на 7 юни в местността Пчелина, съобщиха организаторите от разградския клуб за приключенски спортове „Зелена стъпка“.

Записването започва по-рано, за да могат желаещите да се възползват от 15-процентната новогодишна отстъпка от стойността на таксата за участие. Отстъпката ще е валидна до 15 януари. Плащането може да се извърши чрез EasyPay или ePay, като при регистрацията участниците имат възможност да поръчат и тениска с авторски дизайн „Зелена стъпка“.

Състезанието е за бегачи, велосипедисти и дуатлонисти. Те ще могат да се включат в пет състезателни категории – 25 километра бягане, 11 километра бягане, 25 километра колоездене, дуатлон 25+11 километра и два километра детско бягане, което е с безплатно участие. „Заради критично ниските води на язовир Пчелина - 2 към момента не отваряме записване за дисциплина триатлон, тъй като състоянието на водоема засега не отговаря на нивото, което искаме да предложим“, уточняват организаторите.

Трасето на маратона е разположено в местността Пчелина и съседни горски територии, на около 8 километра южно от Разград. Маршрутът преминава почти изцяло през гора – по горски пътища и пътеки без настилка, както и по кратки участъци макадам и асфалт.

Стартът и финалът за всички дисциплини ще бъдат на поляната с игрищата в местността Пчелина, разположена непосредствено до асфалтовия път след двата язовира по посока от Разград. Контролните и подкрепителни пунктове ще са разположени през около пет километра, като на тях и на старта и финала ще се осигуряват вода, плодове и основни медицински принадлежности.

За състезателите и техните придружители са предвидени възможности за настаняване в палатков лагер в зоната на старт/финала, както и в хижи в близост до трасето.

Основен партньор на "Зелена стъпка" за Лудогорския маратон е Община Разград, а сред партньорите и спонсорите са Българският червен кръст в Разград и редица компании и организации, подкрепящи развитието на спорта и активния начин на живот, посочват още организаторите.

Подробна информация за състезанието и условията за участие са публикувани на интернет страницата на разградския клуб за приключенски спортове.

През 2025 година Лудогорският маратон събра над 330 участници.

