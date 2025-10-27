Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

Смятан за най-великия маратонец на всички времена, Елиуд Кипчоге се надява на силно представяне при дебюта си на маратона в Ню Йорк тази неделя.

Досега кениецът властваше на европейска земя, покорявайки с лекота улиците на Берлин и Лондон. Този уикенд обаче маратонският маестро ще пренесе легендарната си крачка в "Голямата ябълка“ за първото си състезание на американска земя от повече от десетилетие.

Единственият триумф на Кипчоге в САЩ датира от 2014 г., когато той спечели маратона в Чикаго с време 2:04:11.

Оттогава той доминира европейските трасета с несравним авторитет, печелейки рекордните пет титли в Берлин през 2015 г. (2:04:00), 2017 г. (2:03:32), 2018 г. (2:01:39), 2022 г. (2:01:09) и 2023 г. (2:02:42). Той също така държи четири корони от Лондон от 2015 г. (2:04:42), 2016 г. (2:03:05), 2018 г. (2:04:17) и 2019 г. (2:02:37).

"Подготовката ми премина добре и наистина очаквам с нетърпение да застана на старта в Ню Йорк и да завърша по добър начин“, заяви Кипчоге. "Основната цел е да направя добро състезание.“

Двукратният олимпийски шампион, който има участия в шест от големите световни маратони (World Marathon Majors), вярва, че състезанието в Ню Йорк ще завърши неговия маратонски път.

"Вярвам, че когато спечеля седмия си звезден медал, ще бъда истински маратонец, след като съм пробягал всички големи маратони“, каза той.

Кипчоге пристига в Ню Йорк след участие в маратона в Сидни, където записа време 2:08:31 и завърши на девето място.

На 40 години кенийската икона споделя, че неспирният глобален интерес към кариерата му подхранва неговата страст. "Щастието ми е да виждам, че хората все още се интересуват от мен“, каза той.

Той отдава забележителното си спортно дълголетие на непоколебима дисциплина. "Тайната е да си дисциплиниран, да имаш почтеност и да бъдеш честен със себе си“, сподели той.

Извън състезанията, Кипчоге наскоро пое лидерска роля, след като беше избран за представител на атлетите в Националния олимпийски комитет на Кения (NOCK) – роля, която той приема със същата целеустременост, която определя и бягането му.

"Това означава много. Имам 23 години опит в бягането, така че мога да наставлявам младите атлети, да се вслушвам в техните възгледи и да ги предавам на тези, които управляват спорта. Тук съм, за да правя позитивни неща“, каза той.