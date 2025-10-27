Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

  • 27 окт 2025 | 15:38
  • 63
  • 0
Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

Смятан за най-великия маратонец на всички времена, Елиуд Кипчоге се надява на силно представяне при дебюта си на маратона в Ню Йорк тази неделя.

Досега кениецът властваше на европейска земя, покорявайки с лекота улиците на Берлин и Лондон. Този уикенд обаче маратонският маестро ще пренесе легендарната си крачка в "Голямата ябълка“ за първото си състезание на американска земя от повече от десетилетие.

Единственият триумф на Кипчоге в САЩ датира от 2014 г., когато той спечели маратона в Чикаго с време 2:04:11.

Оттогава той доминира европейските трасета с несравним авторитет, печелейки рекордните пет титли в Берлин през 2015 г. (2:04:00), 2017 г. (2:03:32), 2018 г. (2:01:39), 2022 г. (2:01:09) и 2023 г. (2:02:42). Той също така държи четири корони от Лондон от 2015 г. (2:04:42), 2016 г. (2:03:05), 2018 г. (2:04:17) и 2019 г. (2:02:37).

"Подготовката ми премина добре и наистина очаквам с нетърпение да застана на старта в Ню Йорк и да завърша по добър начин“, заяви Кипчоге. "Основната цел е да направя добро състезание.“

Двукратният олимпийски шампион, който има участия в шест от големите световни маратони (World Marathon Majors), вярва, че състезанието в Ню Йорк ще завърши неговия маратонски път.

"Вярвам, че когато спечеля седмия си звезден медал, ще бъда истински маратонец, след като съм пробягал всички големи маратони“, каза той.

Кипчоге пристига в Ню Йорк след участие в маратона в Сидни, където записа време 2:08:31 и завърши на девето място.

На 40 години кенийската икона споделя, че неспирният глобален интерес към кариерата му подхранва неговата страст. "Щастието ми е да виждам, че хората все още се интересуват от мен“, каза той.

Той отдава забележителното си спортно дълголетие на непоколебима дисциплина. "Тайната е да си дисциплиниран, да имаш почтеност и да бъдеш честен със себе си“, сподели той.

Извън състезанията, Кипчоге наскоро пое лидерска роля, след като беше избран за представител на атлетите в Националния олимпийски комитет на Кения (NOCK) – роля, която той приема със същата целеустременост, която определя и бягането му.

"Това означава много. Имам 23 години опит в бягането, така че мога да наставлявам младите атлети, да се вслушвам в техните възгледи и да ги предавам на тези, които управляват спорта. Тук съм, за да правя позитивни неща“, каза той.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Иво Балабанов и Девора Аврамова са шампионите на България по крос кънтри

Иво Балабанов и Девора Аврамова са шампионите на България по крос кънтри

  • 26 окт 2025 | 11:49
  • 1377
  • 0
“Изгряващата звезда” в Европа при мъжете Трошчанка: Наградата е хубав сувенир за трудния сезон

“Изгряващата звезда” в Европа при мъжете Трошчанка: Наградата е хубав сувенир за трудния сезон

  • 26 окт 2025 | 11:36
  • 4068
  • 0
“Изгряващата звезда” в Европа при жените Одри Веро пред Sportal.bg: Фемке Бол е готова да бяга бързо 800 м

“Изгряващата звезда” в Европа при жените Одри Веро пред Sportal.bg: Фемке Бол е готова да бяга бързо 800 м

  • 26 окт 2025 | 11:08
  • 1619
  • 0
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 8362
  • 2
Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

  • 25 окт 2025 | 23:57
  • 4245
  • 0
Арманд Дуплантис за трети път е “Атлет на годината”

Арманд Дуплантис за трети път е “Атлет на годината”

  • 25 окт 2025 | 21:34
  • 1326
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 14643
  • 3
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 7134
  • 2
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 2692
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 4645
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 12203
  • 16
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 34750
  • 38