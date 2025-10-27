Приемат се заявки за билети за мача Турция – България

От днес БФС ще приема заявки на фенове, желаещи да си закупят билети за предстоящата световна квалификация между Турция и България.

"От днес до петък, 7 ноември, Българският футболен съюз ще приема заявки на фенове, желаещи да си закупят билети за предстоящата световна квалификация между Турция и България на 15 ноември в Бурса.

Мачът на стадион “Ататюрк” е от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско), а цената на единичен билет за гостуващия сектор (блокове 104М и 105М) е 25 евро.

Всеки фен, желаещ да гледа срещата на живо, ще трябва да изпрати своята заявка на имейл ticketing@bfunion.bg, като предостави следните детайли:

• Две имена

• Дата на раждане

Впоследствие билетът следва да бъде заплатен на място във Финансовия отдел в Национална футболна база “Бояна” или по банков път след превод по следните сметки:

BULGARIAN FOOTBALL UNION

DSK

STSABGSF

BG61STSA93000001682815 – лева

BG22STSA93000023413069 - EUR

В графата „основание за плащане“ се записва номер на заявката. Заплатените билети ще бъдат предоставени на притежателите в електронен вариант на посочен от лицето имейл адрес", написаха от БФС.