Хърватски циркове в хотела на нашите преди решителния мач за Евро 2004

Бившият национал на България Георги Пеев се върна назад в годините и си припомни последния мач от квалификациите за Евро 2004 - гостуването на Хърватия в Загреб. И докато "трикольорите" вече си бяха осигурили билети за Португалия, то за "ватрените" двубоят беше от решаващо значение.

Именно поради тази причина те "щурмували" хотела на нашите вечерта преди решителния сблъсък с "братската" молба българите да не се напрягат много. Пеев разкри това в третия епизод на "Моята история", съвместния проект на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts.

"Преди последния мач от групите - срещу Хърватия в Загреб, ние вече се бяхме класирали за Европейското в Португалия и Живкович идва при мен, вика ми: "Братко, моля те, по-леко!" Те такива циркове сътвориха, идваха в нашия хотел. Такова нещо не се е случвало - да идват, да влизат, да се молят да играем по-спокойно, което беше глупост. Впоследствие те изпуснаха много положения, но ни победиха. Ние обаче просто нямахме тази мотивация, тъй като вече се бяхме класирали и дори го бяхме отпразнували", припомни си Пеев.

