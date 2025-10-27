Популярни
  Sportal.bg
  България
  Хърватски циркове в хотела на нашите преди решителния мач за Евро 2004

Хърватски циркове в хотела на нашите преди решителния мач за Евро 2004

  • 27 окт 2025 | 13:58
  • 1661
  • 0

Бившият национал на България Георги Пеев се върна назад в годините и си припомни последния мач от квалификациите за Евро 2004 - гостуването на Хърватия в Загреб. И докато "трикольорите" вече си бяха осигурили билети за Португалия, то за "ватрените" двубоят беше от решаващо значение.

Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал
Жоро Пеев разкри какво е провалило трансфера му в Арсенал

Именно поради тази причина те "щурмували" хотела на нашите вечерта преди решителния сблъсък с "братската" молба българите да не се напрягат много. Пеев разкри това в третия епизод на "Моята история", съвместния проект на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts.

26 "Моята история" с Георги Пеев

"Преди последния мач от групите - срещу Хърватия в Загреб, ние вече се бяхме класирали за Европейското в Португалия и Живкович идва при мен, вика ми: "Братко, моля те, по-леко!" Те такива циркове сътвориха, идваха в нашия хотел. Такова нещо не се е случвало - да идват, да влизат, да се молят да играем по-спокойно, което беше глупост. Впоследствие те изпуснаха много положения, но ни победиха. Ние обаче просто нямахме тази мотивация, тъй като вече се бяхме класирали и дори го бяхме отпразнували", припомни си Пеев.

Целия епизод на "Моята история" с бившия национал на България, оставил трайна следа в украинския Динамо (Киев) и превърнал се в легенда за руския Амкар (Перм) гледайте в YouTube.

