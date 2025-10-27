Популярни
Карлос Насар заминава днес за Бахрейн - вижте причината

  • 27 окт 2025 | 16:00
Олимпийският и многократен световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар заминава днес за Бахрейн, научи Sportal.bg. Той ще е там заедно с агента си Николай Жейнов по покана на шефа на Световната федерация по щанги Мохамед Джалод и ръководителят на местната федерация Ешак Ебрахим Ешак.

В момента в страната се провежда най-големият спортен форум за юноши и младежи на континента - Азиатските юношески игри. Карлос е поканен да награди част от призьорите в турнира по вдигане на тежести, като българинът ще гостува за състезанията в продължение на няколко дни.

