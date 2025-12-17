Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

  • 17 дек 2025 | 23:16
  • 397
  • 0
Иванка Попова е "Спортист на Пловдив" за 2025 година

Състезателката по карате Иванка Попова бе избрана за "Спортист на Пловдив" за 2025 година. Тя завърши на първата позиция в традиционната класация, подреждащата най-добре представилите се спортисти на града през отминаващата година.

Попова, която се състезава за АСКК "Тракия" и през тази година е сребърна медалистка от Европейско първенство в Дебрецен (Унгария) в категория до 65 килограма и има бронзов медал от Световната купа в Токио, получи своята награда от кмета на града Костадин Димитров на специална церемония в Градската художествена галерия. Награден бе и нейният треньор - Валери Димитров.

На второ място в класацията завърши европейската шампионка по спортна стрелба Лидия Ненчева, а трета се нареди таекуондистката - Лилия Митрева.

В класацията за най-добър млад спортен талант победител стана състезателката по вдигане на тежести Бояна Костадинова.

Женският волейболен шампион Марица (Пловдив) пък бе избран за "Отбор на Пловдив" за 2025 година, след като спечели рекордна 11-а поредна титла на България и завоюва 10-а Купа на страната. Освен това, "жълто-сините" за първи път в историята излязоха и от групата си в Шампионската лига.

