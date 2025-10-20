Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Президентът на българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев е провел среща с мениджъра на Карлос Насар Николай Жейнов, научи Sportal.bg. Двамата са провели разговор, продължил почти три часа, на който са направени важни стъпки двете страни да приближат позициите си. Все още няма съгласие по всички въпроси, но все пак дискусиите са бил конструктивни и са стъпка към "заравяне на томахавките", като опитният мениджър е успял да убеди ръководителя в голяма част от правотата на исканията на Насар.

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Както е известно трикратният световен шампион няма подписан договор с федерацията, като за златния медал от първенството във Фьорде подготввоката бе поета изцяло от състезателя. Според груби сметки разходите на Насар за подготовка за шампионата в Норвегия са около 500 000 лева. При липса на промяна в ситуацията във Федерацията щангистът дори загатна, че може да бъде принуден да се състезава за друга държава, макар приоритет да му е да продължи носи българския флаг.