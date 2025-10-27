Интер губи Мхитарян за определено време

От Интер официално потвърдиха, че Хенрих Мхитарян е получил мускулна контузия, но травмата на опитния полузащитник не е толкова тежка, колкото бяха първоначалните опасения. Очакванията са халфът да бъде аут от терените за около месец.

Арменецът напусна принудително терена през първото полувреме на съботния двубой срещу Наполи на стадион „Диего Армандо Марадона“, загубен с 1:3. Това се случи веднага след като той извърши нарушение за дузпа. След 11-метровият наказателен удар тежка травма пък получи звездата на "партенопеите" Кевин Де Бройне.

"Хенрих Мхитарян е преминал клинични и инструментални изследвания тази сутрин в Института „Хуманитас“ в Роцано.Изследванията са разкрили разтежение на полусухожилния мускул на лявото му бедро. Състоянието му ще бъде оценено следващата седмица", пишат от Интер.

Ключовото в случая е, че няма разкъсване, което означава, че травмата не е чак толкова сериозна, колкото се смяташе първоначално.

Мхитарян със сигурност ще пропусне междинния кръг срещу Фиорентина и неделното гостуване на Верона. Съществува известна надежда, че националът на Армения може да се завърне в игра за сблъсъка с Лацио на 9 ноември. По-вероятно е обаче той да бъде запазен и да бъде на линия за "Дерби дела Мадонина" срещу Милан на 23 ноември, след паузата за националните отбори.

Досега през сезона опитният 36-годишен Мхитарян взе участие в 8 мача във всички турнири.