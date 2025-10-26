Популярни
Капело за Интер: Дезорганизиран и уязвим отбор

  • 26 окт 2025 | 15:55
  • 373
  • 0

Именитият Фабио Капело разкритикува Интер и треньора на тима Кристиан Киву за показаното при загубата с 1:3 от Наполи в дербито от Серия “А” в събота вечер. Интересното е, че бившият наставник беше треньор на Киву в Рома през сезон 2003-2004 г.

Преди дни “нерадзурите” записаха изразителна победа в Шампионската лига срещу Роял Юнион СЖ (4:0), а по същото време неаполитанците бяха разгромени от ПСВ Айндховен с 6:2. Всичко обаче много бързо се обърна на “Диего Марадона”.

Наполи - Интер беше отражение на това първенство, в което всичко се променя много, много бързо - заяви Капело, цитиран от “Тутомеркатоуеб”. - В края на мача имах впечатлението, че ролите са се обърнали: Наполи изглеждаше като Интер, който виждахме до вчера – компактен, решителен и циничен отбор, който не беше сгрешил от средата на септември. Интер изглеждаше като Наполи на колене срещу Торино и ПСВ Айндховен - дезорганизиран, уязвим отбор, който преминава през криза на идентичността.”

