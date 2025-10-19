Мюлер и Ванкувър изпуснаха първото място на Запад, Сон с нов гол за ЛАФК

Тази вечер се изиграха последните мачове от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

По-рано през нощта бяха двубоите в Източната конференция, където е звездният проект на Дейвид Бекъм — Интер Маями — с Лионел Меси, Серхио Бускетс, Жорди Алба и Луис Суарес в състава си.

Гениален Меси изригна с хеттрик и асистенция, които не стигнаха на Интер Маями за второто място

Преди броени минути пък приключиха схватките на Западното крайбрежие, където също се състезават някои от доскорошните звезди на европейския футбол.

Един от тях е отборът на Ванкувър Уайткапс, където играе Томас Мюлер, който стартира като лидер вечерта, но след загуба с 1:2 от ФК Далас остана на второто място с равен брой точки с първенеца Сан Диего, но с по-лош баланс в преките двубои. Интересното е, че ФК Далас завърши на седмото място, което означава, че в плейофите Мюлер и компания ще срещнат същия съперник и ще имат шанса да потърсят реванш. Сан Диего пък ще срещне по-силния от допълнителния бараж между Портланд Тимбърс и Реал Солт Лейк.

onto playoffs pic.twitter.com/VgfuZJEald — x - Minnesota United FC (@MNUFC) October 19, 2025

Хюн-Мин Сон изигра нов силен мач за ФК Лос Анджелис и откри резултата в мача срещу Колорадо Рапидс. Отборът му обаче не успя да запази аванса си и записа равенство 2:2. Сон и компания в плейофите ще срещнат Остин ФК, който завърши на шесто място.

В Западната конференция имаше и мач с български привкус. Новият отбор на Кристофър Риндов — Лос Анджелис Галакси — нямаше шанс да се изкачи в зоната на плейофите и приключи сезона с почетна победа с 2:1 срещу Минесота Юнайтед. Самият Риндов, въпреки че получи картотека за мачовете до края на сезона, не бе включен в групата на Галакси. Минесота от своя страна завърши на 4-ото място и ще играе в плейофите срещу 5-ия Сиатъл Саундърс, който получи международна популярност покрай участието си на Световното клубно първенство през изминалото лято.

Ending the year with a W pic.twitter.com/eN5lzA6Kd7 — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 19, 2025