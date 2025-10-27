Мишо Вълчев: Редно е вече Левски да погледне смело към титлата

Легендата на Левски Михаил Вълчев не скри задоволството си от представянето на тима при победата над Добруджа с 3:0. Той разкри и своите очаквания за предстоящата среща с Хебър в Пазарджик за Купата на България.

"Хубава победа. Имаше настроение в играчите и това се видя с просто око. Много добре се представи Левски. Топката се движеше бързо и се създаваха положения постоянно. Рупанов игра добре, Асен Митков също се представи на ниво и подаде за първото попадение. Марин Петков вкара гол. Започна вече да му става хоби и това е радващо. В халфовата линия и защитата бяхме стабилни. Светльо Вуцов поправи единствената неточност в отбраната, която беше на Кристиан Димитров. Не може да му се сърдим, защото на всеки се случва.

Той е опитен футболист и дава всичко от себе си във всяка една среща. Левски играе най-добрия футбол в България! Има конкуренция в отбора и това е добре за Веласкес. Момчетата са качествени и може да се разчита на тях. Радвам се, че на Хулио му се поднови договора. Той работи добре и това се вижда. Мисля, че правилно го задържаха. Разбира се добре с момчетата. Левски върви в правилна посока.

Играчите трудно могат да се сринат и е редно вече Левски да погледне смело към титлата! Сега трябва да са концентрирани срещу Хебър. Не би трябвало да имаме проблем, но не бива да ги подценяваме. Левски на всяка цена трябва да спечели и да гони Купата на България", заяви Вълчев пред "Мач Телеграф".