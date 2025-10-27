Популярни
  3. Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

  • 27 окт 2025 | 01:16
  • 245
  • 1

Люис Хамилтън не беше много разговорлив след финала на състезанието за Гран При на Мексико Сити, в което той завърши осми, след като стартира трети.

Основната причина за това изоставане на пилота на Ферари беше 10-секундното наказание, което той получи заради печеленето на предимство извън границите на пистата още в началните етапи на надпреварата. Британецът беше много кратък в своето интервю пред Sky Sports F1 и само обясни, че е направил всичко по силите си, за да се върне безопасно на пистата и обясни, че извън идеалната линия пистата е била много мръсна.

„Беше забавно на старта и не завърши така, както се надявах. Това са моторните състезания. Беше много, много мръсно извън идеалната линия и аз направих всичко по силите ми да се върна на пистата безопасно. Това беше всичко, на което можех да се надявам. Да, има позитиви, поне успяхме да вземем няколко точки“, каза Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

