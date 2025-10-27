Титлата при конструкторите във Формула 1 за 2025 година беше решена в полза на Макларън преди две състезания в Сингапур, но борбата за второто място остава широко отворена преди финалните четири кръга за сезона. В нея отборът на Ферари е лидер с актив от 356 точки и преднина от един пункт пред екипа на Мерцедес. Част от битката е и съставът на Ред Бул, който изостава с 10 точки от Ферари.
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити:
Макларън – 713 точки
Ферари – 356
Мерцедес – 355
Ред Бул – 346
Уилямс – 111
Рейсинг Булс – 72
Астън Мартин – 69
Хаас – 62
Заубер – 60
Алпин – 20
Снимки: Sportal.bg