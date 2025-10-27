Популярни
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

  • 27 окт 2025 | 00:02
Титлата при конструкторите във Формула 1 за 2025 година беше решена в полза на Макларън преди две състезания в Сингапур, но борбата за второто място остава широко отворена преди финалните четири кръга за сезона. В нея отборът на Ферари е лидер с актив от 356 точки и преднина от един пункт пред екипа на Мерцедес. Част от битката е и съставът на Ред Бул, който изостава с 10 точки от Ферари.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити:

  1. Макларън – 713 точки

  2. Ферари – 356

  3. Мерцедес – 355

  4. Ред Бул – 346

  5. Уилямс – 111

  6. Рейсинг Булс – 72

  7. Астън Мартин – 69

  8. Хаас – 62

  9. Заубер – 60

  10. Алпин – 20

