Титлата при конструкторите във Формула 1 за 2025 година беше решена в полза на Макларън преди две състезания в Сингапур, но борбата за второто място остава широко отворена преди финалните четири кръга за сезона. В нея отборът на Ферари е лидер с актив от 356 точки и преднина от един пункт пред екипа на Мерцедес. Част от битката е и съставът на Ред Бул, който изостава с 10 точки от Ферари.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити:

Макларън – 713 точки Ферари – 356 Мерцедес – 355 Ред Бул – 346 Уилямс – 111 Рейсинг Булс – 72 Астън Мартин – 69 Хаас – 62 Заубер – 60 Алпин – 20

Снимки: Sportal.bg