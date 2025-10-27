Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

  27 окт 2025
  • 511
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

С победата си в Гран При на Мексико Сити Ландо Норис си върна първата позиция в генералното класиране във Формула 1 за първи път от 20 април насам.

Преди финалните четири кръга за сезон 2025 британецът е лидер с актив от 357 точки и има преднина от един пункта пред своя съотборник Оскар Пиастри, който завърши пети на „Ерманос Родригес“. Тройката с пасив от 36 точки спрямо лидера оформя третият от състезанието в Мексико Макс Верстапен.

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити:

  1. Ландо Норис – 357 точки

  2. Оскар Пиастри – 356

  3. Макс Верстапен – 321

  4. Джордж Ръсел – 258

  5. Шарл Леклер – 210

  6. Люис Хамилтън – 146

  7. Андреа Кими Антонели – 97

  8. Алекс Албон – 73

  9. Нико Хюлкенберг – 41

  10. Исак Хаджар – 39

  11. Карлос Сайнц – 38

  12. Фернандо Алонсо – 37

  13. Оливър Беарман – 32

  14. Ланс Сторл – 32

  15. Лиам Лоусън – 30

  16. Естебан Окон – 30

  17. Юки Цунода – 28

  18. Пиер Гасли – 20

  19. Габриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

