С победата си в Гран При на Мексико Сити Ландо Норис си върна първата позиция в генералното класиране във Формула 1 за първи път от 20 април насам.
Преди финалните четири кръга за сезон 2025 британецът е лидер с актив от 357 точки и има преднина от един пункта пред своя съотборник Оскар Пиастри, който завърши пети на „Ерманос Родригес“. Тройката с пасив от 36 точки спрямо лидера оформя третият от състезанието в Мексико Макс Верстапен.
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити:
Ландо Норис – 357 точки
Оскар Пиастри – 356
Макс Верстапен – 321
Джордж Ръсел – 258
Шарл Леклер – 210
Люис Хамилтън – 146
Андреа Кими Антонели – 97
Алекс Албон – 73
Нико Хюлкенберг – 41
Исак Хаджар – 39
Карлос Сайнц – 38
Фернандо Алонсо – 37
Оливър Беарман – 32
Ланс Сторл – 32
Лиам Лоусън – 30
Естебан Окон – 30
Юки Цунода – 28
Пиер Гасли – 20
Габриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg