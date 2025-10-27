Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

С победата си в Гран При на Мексико Сити Ландо Норис си върна първата позиция в генералното класиране във Формула 1 за първи път от 20 април насам.

🚨 NEW CHAMPIONSHIP LEADER 🚨



Lando Norris moves into the lead of the Drivers' Championship after his Mexico victory! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kMCju8qkEe — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Преди финалните четири кръга за сезон 2025 британецът е лидер с актив от 357 точки и има преднина от един пункта пред своя съотборник Оскар Пиастри, който завърши пети на „Ерманос Родригес“. Тройката с пасив от 36 точки спрямо лидера оформя третият от състезанието в Мексико Макс Верстапен.

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити:

Ландо Норис – 357 точки Оскар Пиастри – 356 Макс Верстапен – 321 Джордж Ръсел – 258 Шарл Леклер – 210 Люис Хамилтън – 146 Андреа Кими Антонели – 97 Алекс Албон – 73 Нико Хюлкенберг – 41 Исак Хаджар – 39 Карлос Сайнц – 38 Фернандо Алонсо – 37 Оливър Беарман – 32 Ланс Сторл – 32 Лиам Лоусън – 30 Естебан Окон – 30 Юки Цунода – 28 Пиер Гасли – 20 Габриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

