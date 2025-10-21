Популярни
Очаквайте: Двама световни вицешампиони и MVP са гости на Block Out
Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

  • 21 окт 2025 | 11:22
  • 400
  • 0
Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

Световният вицешампион с България от Мондиал 2025 във Филипините Борис Начев дебютира с победа в най-силното първенство в света - Суперлигата на Италия.

21-годишният Лорис Начев и съотборниците му от Сонепар (Падуа) записаха трудна, но много важна победа у дома над МА Аква С. Бернардо (Кунео) с 3:2 (26:24, 21:25, 25:22, 20:25, 15:13) в мач от първия кръг в “Киоене Арена”.

Борис Начев се появи в игра за кратко във втория гейм и реализира 1 точки от атака.

Велко Машулович заби 22 точки (2 аса, 5 блока, 50% ефективност в атака - +2) за успеха на Падуа.

Давиде Гардини добави още 14 точки (1 блок).

Матия Ориоли също реализира 14 точки (1 ас, 1 блок) за домакините.

Натан Ферал (1 ас, 49% ефективност в атака - +1) и Марко Седлачек (1 блок, 54% ефективност в атака, 24% перфектно и 56% позитивно посрещане - +8) реализираха по 21 точки за Кунео.

Звездата Иван Зайцев добави още 17 точки (2 блока, 54% ефективност в атака, 21% перфектно и 57% позитивно посрещане - +6).

Бившият разпределител на Хебър (Пазарджик) Микеле Баранович игра цял мач за Кунео и реализира 1 точка.

СОНЕПАР (ПАДУА) - МА АКВА С. БЕРНАРДО (КУНЕО) 3:2 (26:24, 21:25, 25:22, 20:25, 15:13)

ПАДУА: Вук Тодорович, Велко Машулович 22, Давиде Гардини 14, Матия Ориоли 14, Алберто Поло 8, Андреа Трукио 6 - Бенжамен Диез-либеро (Франческо Дзопелари 1, Томазо Стефани 1, БОРИС НАЧЕВ 1, Алесандро Тоскани, Тим Хелд 1)

Старши треньор: ЯКОПО КУТИНИ

КУНЕО: Микеле Баранович 1, Натан Ферал 21, Марко Седлачек 2, Иван Зайцев 17, Александър Стефанович 8, Лоренцо Кодарин 7 - Доменико Кавачини-либеро (Симоне Оберто, Клаудио, Катенао)

Старши треньор: МАТЕО БОТОКИО.

