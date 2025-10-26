Популярни
Янис Синер триумфира с титлата във Виена

  • 26 окт 2025 | 19:26
  • 608
  • 0
Янис Синер триумфира с титлата във Виена

Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове АТП 500 във Виена. На финала италианецът се наложи трудно след обрат с 3:6, 6:3, 7:5 срещу Александър Зверев.

Намиращият се на второ място в световната ранглиста Синер допусна пробив за 1:3 в първия сет, след което германският представител взе аванс в двубоя.

Григор се завръща на корта в понеделник вечерта
Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

Шампионът в австрийската столица от 2023 година лесно се върна в двубоя, след като спечели подаването на Зверев в самото начало на втората част.

В третия сет Яник Синер проби началния удар на противника си за 6:5, след което сервира успешно за спечелване на четвърта титла през сезона.

Жоао Фонсека спечели историческа титла в Базел
Жоао Фонсека спечели историческа титла в Базел

"Разбира се, че беше доста трудно. Чувството е наистина невероятно. Дадох всичко от себе си. Опитах се да взема точните решения във важните моменти. Силният начален удар ми помогна да спестя доста сили", каза Синер след двубоя.

Зверев, който спечели титлата през 2021 година, допусна четвъртото си поражение в общо осем двубоя срещу италианеца.

Яник Синер е третият тенисист, който е бил номер 1 в световната ранглиста и печели две титли във Виена. Роджър Федерер и Анди Мъри имат същото постижение.

Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си
Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Италианецът има 21 поредни победи на закрито, докато Зверев не успя да вземе реванш за загубения срещу Синер финал на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината.

Олимпийският шампион от Токио 2020 Александър Зверев има 24 спечелени титли в кариерата си до момента.

Снимки: Imago

