  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

  • 26 окт 2025 | 11:28
  • 234
  • 0
Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

На финала 28-годишната Бенчич надделя над Линда Носкова (Чехия) с 6:2, 6:3 за 82 минути и взе десети трофей в кариерата. Освен това тя стигна до първото място в Токио, където беше вицешампионка преди десет години.

Швейцарката направи три пробива в двубоя и нито един път не загуби подаването си.

"Беше прекрасно да играя пред вас. Последният път, когато спечелих тук, беше на Олимпийските игри в Токио, когато стадионът беше празен, така че атмосферата беше съвсем различна, но беше страхотно да играя пред вас. Обичам да играя в Япония, така че съм супер щастлива, че най-накрая спечелих този турнир", каза Бенчич след мача.

Това е втората титла на швейцарката и така за втори път в последните три години тя печели няколко трофея в един сезон.

Снимки: Gettyimages

