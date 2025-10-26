Популярни
Жоао Фонсека спечели историческа титла в Базел

  • 26 окт 2025 | 19:10
Жоао Фонсека спечели историческа титла в Базел

Жоао Фонсека победи с 6:3, 6:4 Алехандро Давидович Фокина и спечели титлата на турнира по тенис АТП 500 на твърди кортове в Базел, Швейцария. 19-годишният бразилец триумфира с втория си шампионски трофей от мъжката тенис асоциация в своята кариера, побеждавайки своя противник за час и 25 минути.

Фонсека направи два пробива в първия сет, след което поведе с 2:0 и във втората част. Това му помогна да приключи срещата от втората си възможност.

Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел
Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

"Това наистина е лудост. Удоволствие е да практикувам този спорт на точно този турнир. Изключително съм щастлив. Моите родители точно дойдоха от Бразилия. Хубаво е, че те заедно с други близки роднини видяха спечелването на най-голямата в моята кариера", коментира Жоао Фонсека.

Той е първият бразилец след Густаво Куертен, който печели титла от турнир на по-високо ниво от АТП 250.

Алехандро Давидович Фокина все още няма титла в своята кариера, а през настоящия сезон загуби 4 финала.

Григор се завръща на корта в понеделник вечерта
Григор се завръща на корта в понеделник вечерта
Снимки: Gettyimages

