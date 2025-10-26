Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

Стана ясно кога точно ще се завърне на корта Григор Димитров. Най-добрият ни тенисист излиза в понеделник (27 октомври) срещу представителя на домакините от Франция Джовани Мпечи Перикар в първия мач от вечерната сесия на Централния корт на турнира от категория “Мастърс” в Париж. Срещата започва по програма не преди 20:00 часа българско време.

Това ще бъде първи мач между Димитров и 22-годишния французин, който е висок 201 см.

34-годишният хасковлия ще се завърне на корта след отсъствие от няколко месеца заради контузия на гръден мускул. Григор получи травмата по време на мача си от осминафиналите на “Уимбълдън” през юли със световния №1 по това време Яник Синер. Григор бе в печеливша позиция във въпросния двубой, но контузията му попречи да доиграе срещата.

През миналата година Григор загуби от руснака Карен Хачанов на 1/4-финалите на “Мастърс”-а в Париж, а най-добрите постижения на българина на този турнир са финал през 2023-а и 1/2-финал през 2019-а. И в двата случая Григор губи от сръбската суперзвезда Новак Джокович.

Пълната програма за понеделник вижте тук!

Снимки: Imago