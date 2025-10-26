Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

  • 26 окт 2025 | 17:37
  • 1835
  • 0
Григор се завръща на корта в понеделник вечерта

Стана ясно кога точно ще се завърне на корта Григор Димитров. Най-добрият ни тенисист излиза в понеделник (27 октомври) срещу представителя на домакините от Франция Джовани Мпечи Перикар в първия мач от вечерната сесия на Централния корт на турнира от категория “Мастърс” в Париж. Срещата започва по програма не преди 20:00 часа българско време.

Това ще бъде първи мач между Димитров и 22-годишния французин, който е висок 201 см.

34-годишният хасковлия ще се завърне на корта след отсъствие от няколко месеца заради контузия на гръден мускул. Григор получи травмата по време на мача си от осминафиналите на “Уимбълдън” през юли със световния №1 по това време Яник Синер. Григор бе в печеливша позиция във въпросния двубой, но контузията му попречи да доиграе срещата.

През миналата година Григор загуби от руснака Карен Хачанов на 1/4-финалите на “Мастърс”-а в Париж, а най-добрите постижения на българина на този турнир са финал през 2023-а и 1/2-финал през 2019-а. И в двата случая Григор губи от сръбската суперзвезда Новак Джокович.

Пълната програма за понеделник вижте тук!

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

  • 26 окт 2025 | 12:26
  • 728
  • 0
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

  • 26 окт 2025 | 11:33
  • 839
  • 0
Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

  • 26 окт 2025 | 11:28
  • 603
  • 0
Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

  • 26 окт 2025 | 01:43
  • 882
  • 1
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

  • 25 окт 2025 | 18:34
  • 827
  • 0
Яник Синер стигна финала във Виена

Яник Синер стигна финала във Виена

  • 25 окт 2025 | 18:24
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 51659
  • 111
Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 23059
  • 70
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 12085
  • 5
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 11298
  • 9
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 26745
  • 20
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 13983
  • 3