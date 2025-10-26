Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа

Волейболистката на Левски Димана Иванова остана доволна от победата с 3:0 гейма над Дея Спорт във втория кръг от сезона. Пред БНТ тя каза, че в днешния двубой сервисът на домакините не е работил както трябва, но пък те са се справили добре на блок и в атака.

„Щастлива съм, че спечелихме толкова категорично, можеше и по-добре, но съм много щастлива. Бях спокойна през целия мач, плюс факта, че ние не знаехме почти нищо за Дея и в началото бяхме малко притеснени. Когато не познаваш противника, срещу когото играеш, просто даваш всичко и гледаш твоята игра“, каза Иванова.

„По принцип, ключов за победата е сервисът. Обаче в днешния мач нашият сервис не работеше много, имаше някои грешки. Справихме се добре на блок и атака. Трябва да останем на земята и да не летим в облаците. Не мисля, че тази победа е нещо, което може да ни изиграе лоша шега. Гледаме към следващия мач“, завърши Иванова.