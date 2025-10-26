Популярни
Радослав Арсов: Следва много тежко пътуване, нямаме време дори да вземем глътка въздух

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 317
  • 0

Радослав Арсов смята, че в Левски е трябвало да си върнат увереността след първата победа от началото на сезона в НВЛ за жени. На свой терен „сините“ спечелиха убедително срещу Дея Спорт с 3:0 гейма. Старши треньорът остана доволен от представянето на столичния тим.

„Трябваше да си върнем увереността след загубения мач в Пловдив. Това беше от мачовете в графата задължителна победа, защото ще ни вдигне самочувствието, независимо от това, че съперникът не беше на нашето ниво и ще тръгнем по-уверени за мача от европейските турнири, който ще играем в Швейцария. Изключително съм доволен, че дадох възможност на момичета от клуба за първи път да усетят обстановката, духа, този плам, какво е да са на игрището и в женския отбор на Левски“, бяха първите думи на наставника пред БНТ3.

„Ние работим всяка седмица много здраво, за да се развиват нашите състезателки. Ясно е, че Марица е по-напред от нас и като селекция, и опит, но ние искаме този тим да е нашият барометър. Стремим се към неговото ниво. Пак казвам, за съжаление, другите отбори са малко по-далече от нивото на Левски. Уважавам усилията, които се полагат, но мен ме интересува нашето развитие. Ние сме много млад отбор в сравнение с миналия сезон и търпим развитие, за което работим изключително здраво“, допълни той.

Треньорът сподели, че победата е била очаквана, но вече мисли за първия мач на тима от Купата на CEV.

„Следва много тежко пътуване, нямаме време дори да вземем глътка въздух. Утре имаме тренировка, а половината от момичетата мач за старша възраст. Календарът е много сгъстен, във вторник пътуваме за Швейцария и в сряда излизаме да се сбием с отбора на Шезо, който в момента се намира в средата на таблицата. Определено това е по-опитен тим от нас, но отиваме за битка и се надяваме на позитивен резултат“, завърши Арсов.

Снимки: Startphoto

