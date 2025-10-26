Популярни
Левски удари Дея за първи успех в Демакс лигата

  • 26 окт 2025 | 16:07
  • 363
  • 0

Волейболистките на Левски София записаха категоричен първи успех в Демакс лигата. Воденият от Радослав Арсов тим надигра Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:18, 25:15, 25:19) в мач от втори кръг на първенство.

В следващия кръг Левски среща Марица 2022 (Пловдив), на 31 октомври (петък). Дея се изправя срещу ЦСКА, на 2 ноември (неделя).

Волейболистките на "сините" поведоха в началото на първата част, след което ролите се размениха за кратко. След осмата точка столичанки отново поеха инициативата и диктуваха положението. Така те закономерно поведоха в мача.

Радослав Арсов: Следва много тежко пътуване, нямаме време дори да вземем глътка въздух
Радослав Арсов: Следва много тежко пътуване, нямаме време дори да вземем глътка въздух

Във втория гейм гостенките от Бургас взеха превес, но постепенно домакините обърнаха и взеха нещата в свои ръце. "Сините" се откъснаха и оставиха противника на едва 15 точки.

Третият гейм бе под доминацията на момичетата на Радослав Арсов, които поддържаха преднината стабилна. В ключовите моменти (19:12) обаче момичетата на Христо Велков скъсиха дистанцията, достигайки до 20:18, обаче състезателките на Левски надделяха и затвориха убедително.

С оглед на хода на двубоя Радослав Арсов даде шанс за изява на всички 13 волейболистки, записани в състава.

Най-резултатна с по 8 точки бяха Славина Колева (1 ас, 1 блок) и Мария Златанова (1 ас).

С по 6 завършиха Габриела Найденова (1 ас, 1 блок) и Елена Коларова (3 аса).

В третия кръг "сините" гостуват на Марица 2022 от 16,00 часа на 31 октомври.

Снимки: Startphoto

