Калоян Шиков и Александра Рангелова взеха титлите в Пазарджик

Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките станаха шампиони на сингъл на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК Фаворит беше домакин на две поредни състезания от календара на ITF, който са шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Поставеният под номер 1 на сингъл при юношите Калоян Шиков победи в изцяло български финал Станислав Косев със 7:6(3), 7:5. Това е четвърта титла за сингъл за него от турнири на ITF за юноши.

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

На финала на при девойките Александра Рангелова се наложи над сънародничката си Никол Нунева с 6:2, 6:4. Това е втора титла на сингъл за Рангелова от турнири на ITF за девойки. На трето място при девойките се класира Андрея Глушкова.

Калоян Шиков при юношите и Андрея Глушкова при девойките пък спечелиха титлите в надпреварата на двойки.

Наградите на призьорите връчи Камен Георгиев, вицепрезидент на Българска федерация по тенис.

Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Снимка: БФ Тенис