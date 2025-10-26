Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Калоян Шиков и Александра Рангелова взеха титлите в Пазарджик

Калоян Шиков и Александра Рангелова взеха титлите в Пазарджик

  • 26 окт 2025 | 15:38
  • 321
  • 0
Калоян Шиков и Александра Рангелова взеха титлите в Пазарджик

Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките станаха шампиони на сингъл на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК Фаворит беше домакин на две поредни състезания от календара на ITF, който са шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Поставеният под номер 1 на сингъл при юношите Калоян Шиков победи в изцяло български финал Станислав Косев със 7:6(3), 7:5. Това е четвърта титла за сингъл за него от турнири на ITF за юноши.

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

На финала на при девойките Александра Рангелова се наложи над сънародничката си Никол Нунева с 6:2, 6:4. Това е втора титла на сингъл за Рангелова от турнири на ITF за девойки. На трето място при девойките се класира Андрея Глушкова.

Калоян Шиков при юношите и Андрея Глушкова при девойките пък спечелиха титлите в надпреварата на двойки.

Наградите на призьорите връчи Камен Георгиев, вицепрезидент на Българска федерация по тенис.

Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Снимка: БФ Тенис

Следвай ни:

Още от Тенис

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

  • 26 окт 2025 | 12:26
  • 694
  • 0
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

  • 26 окт 2025 | 11:33
  • 787
  • 0
Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

  • 26 окт 2025 | 11:28
  • 574
  • 0
Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

  • 26 окт 2025 | 01:43
  • 848
  • 1
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

  • 25 окт 2025 | 18:34
  • 816
  • 0
Яник Синер стигна финала във Виена

Яник Синер стигна финала във Виена

  • 25 окт 2025 | 18:24
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Берое

11-те на ЦСКА и Берое

  • 26 окт 2025 | 16:09
  • 8177
  • 13
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 20571
  • 16
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 8288
  • 2
Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

  • 26 окт 2025 | 15:09
  • 4004
  • 2
Съставите за Ел Класико

Съставите за Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 16:12
  • 3600
  • 3
Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, домакините водят на почивката

Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, домакините водят на почивката

  • 26 окт 2025 | 16:49
  • 3251
  • 4