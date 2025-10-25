Популярни
Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

  • 25 окт 2025 | 18:34
  • 434
  • 0
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Диа Евтимова спечели титлата на двойки на турнира на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 000 долара.

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха на финала американките Бела Пейн и Сара Шумейт с 6:1, 2:6, 10:4 за точно час на корта.

Евтимова и Кадар взеха убедително първия сет, загубиха втория, но в третата решителна част поведоха с 6:3 и без проблеми затвориха мача.

Българката завоюва 20-а титла в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и първа за 2025 година.

Евтимова игра финал на двойки и в началото на септември в Кайзери (Турция), но тогава не съумя да се пребори за трофея.

