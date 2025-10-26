Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

  • 26 окт 2025 | 14:24
  • 566
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя излезе с интересна теория по въпроса защо в Макларън не могат да определят пилот №1 в битката за световната титла. От тима обясниха, че държат двамата им пилоти да са равнопоставени, но според Монтоя има и друга причина.

„Равнопоставеният статут на двамата пилоти на Макларън е фиксиран в договорите им – убеден е колумбиецът. – Затова тимът не може да поиска от нито един от тях да помага на другия. В договорите им пише, че докато всеки един от тях има и теоретичен шанс за титлата, отборът не може да иска от тях да помагат на съотборника им. И не може да се определи пилот №1.

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

„Но има разлика, когато интересите на тима го изискват, от Макларън могат да използват заповеди от бокса, да разменят местата на пилотите на пистата, да дават приоритет на пилота с по-добрата стратегия и т.н. Но не могат в прав текст да кажат на който и да е от пилотите си: „Трябва да помогнеш на своя съотборник“, какъвто и смисъл да вложите в това.“

Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума
Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

  • 26 окт 2025 | 14:40
  • 372
  • 1
Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

  • 26 окт 2025 | 13:58
  • 861
  • 0
Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

  • 26 окт 2025 | 13:19
  • 1131
  • 1
Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

  • 26 окт 2025 | 13:01
  • 1007
  • 1
Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

  • 26 окт 2025 | 11:24
  • 869
  • 0
Маркес: Умна стратегия, която ми донесе победата

Маркес: Умна стратегия, която ми донесе победата

  • 26 окт 2025 | 10:41
  • 832
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 11863
  • 3
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 13360
  • 75
Пирин 0:0 Етър, три отменени гола през първата част

Пирин 0:0 Етър, три отменени гола през първата част

  • 26 окт 2025 | 14:30
  • 1685
  • 0
Арсенал - Кристъл Палас, Артета прави две промени, Гласнер три

Арсенал - Кристъл Палас, Артета прави две промени, Гласнер три

  • 26 окт 2025 | 15:09
  • 438
  • 0
Балкан излъга Рилски спортист след страхотна битка в Ботевград

Балкан излъга Рилски спортист след страхотна битка в Ботевград

  • 26 окт 2025 | 14:50
  • 4881
  • 6
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

  • 26 окт 2025 | 10:00
  • 7000
  • 3