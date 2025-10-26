Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя излезе с интересна теория по въпроса защо в Макларън не могат да определят пилот №1 в битката за световната титла. От тима обясниха, че държат двамата им пилоти да са равнопоставени, но според Монтоя има и друга причина.

„Равнопоставеният статут на двамата пилоти на Макларън е фиксиран в договорите им – убеден е колумбиецът. – Затова тимът не може да поиска от нито един от тях да помага на другия. В договорите им пише, че докато всеки един от тях има и теоретичен шанс за титлата, отборът не може да иска от тях да помагат на съотборника им. И не може да се определи пилот №1.

A mighty impressive lap from Lando 🙌



The @pirellisport Pole Position in Mexico goes to the Briton in his papaya McLaren! 💨🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Wl6gWVfMCg — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

„Но има разлика, когато интересите на тима го изискват, от Макларън могат да използват заповеди от бокса, да разменят местата на пилотите на пистата, да дават приоритет на пилота с по-добрата стратегия и т.н. Но не могат в прав текст да кажат на който и да е от пилотите си: „Трябва да помогнеш на своя съотборник“, какъвто и смисъл да вложите в това.“

Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages