  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 919
  • 0

Мажоритарните собственици на Пирин (Благоевград) - Георги Спасов и Милен Стефанов анонсираха официално намерението си да спрат финансирането на клуба. Шефовете на “орлетата” изтъкнаха причините за решението си, като заявиха, че начинанието в клуба пречи на основния им бизнес. Двамата ще продължат да издържат Пирин до края на календарната година.

Ето какво се казва в изявлението:

ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

на мажоритарните собственици наПФК „Пирин 22“ АД – Благоевград

В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба.

Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс.

Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

Акциите, които притежаваме в дружеството, ще бъдат официално предложени на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. Решението относно евентуалното приемане и по-нататъшното управление на тези акции ще бъде изцяло в ръцете на Община Благоевград – Кмета и Общинския съвет.

Уведомяваме също, че при наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, сме готови да предоставим нашите дялове с моментален ефект. В случай че общината реши да приеме акциите, или бъде намерен нов инвеститор, ПФК „Пирин 22“ АД ще бъде предаден без каквито и да е задължения.

Нашето желание е процесът да бъде прозрачен, спокоен и в интерес единствено на бъдещето на Пирин – клуб с история, традиции и обществена значимост за целия регион.

С уважение,
Георги Спасов
Милен Стефанов
Мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД

