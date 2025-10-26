Северин Димитров: Главната ни цел е оставане в Супер Волей

Волейболистите на Славия отстъпиха като гост на сребърния медалист в Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) с 0:3 гейма в двубой от първи кръг на новия сезон.

Старши треньорът на "белите" Северин Димитров заяви, че главната цел е оставане в елита, както и, че на състезателите му е нужно повече време за работа.

"Стояхме доста добре на моменти срещу отбора на Локомотив. Смятам, че на нашия отбор му трябва малко повече време за работа, трябва му солиден опит в игра. Повечето от тях бяха юноши до миналата година и им е трудно да преминат тази граница."

"Имахме задачата да бием агресивен сервис. Не се получи - 19 грешки са много за три гейма. Може би, ако бяхме тръгнали малко по-предпазливо, в течение на мача може би щяхме да увеличим темпото. Може би щеше да е по-добрият вариант за нас. Отдавам го на това, че трябва да се наблегне на това, да се работи върху този елемент, за да се подобри, защото не ни е за първи път. И в контролите допуснахме доста грешки", добави специалистът.

"Надявам се да бъдем приятната изненада на сезона. Ще ни трябва доста време да работим още като отбор, на моменти се получава, на моменти не. Главната ни цел е оставане в Супер Волей", завърши Димитров.