Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  Найден Найденов: Отборът има голяма мотивация и след Матей Казийски

Найден Найденов: Отборът има голяма мотивация и след Матей Казийски

  • 26 окт 2025 | 12:54
Сребърните медалисти в Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) стартираха с категоричен успех новия сезон, след като надиграха Славия с 3:0 гейма в двубой от първи кръг.

Старши треньорът на пловдивчани Найден Найденов заяви, че винаги състезател като Матей Казийски ще липсва, и, че присъствието му е било позитив за отбора.

"Не мога да кажа, че победата дойде лесно, защото колкото и да си говорим имаше момент на подценяване на доста ситуации, в които можехме да бъде много по-убедителни. В крайна сметка важното е да си осигуриш победата и донякъде да си направиш някакъв извод от ситуациите, дори и в този мач."

"Един играч като Матей (б.р. Матей Казийски) винаги ще липсва, но мисля, че момчетата имат голяма мотивация дори и след него, да се покажат, да играят и да побеждават. Неговото присъствие беше един позитив за отбора", каза още наставникът на пловдивчани.

Снимки: Startphoto

