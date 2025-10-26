Найден Найденов: Отборът има голяма мотивация и след Матей Казийски

Сребърните медалисти в Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) стартираха с категоричен успех новия сезон, след като надиграха Славия с 3:0 гейма в двубой от първи кръг.

Локомотив Авиа започна с безпроблемна победа срещу Славия

Старши треньорът на пловдивчани Найден Найденов заяви, че винаги състезател като Матей Казийски ще липсва, и, че присъствието му е било позитив за отбора.

Найден Найденов пред Sportal.bg: Победата не дойде толкова лесно

"Не мога да кажа, че победата дойде лесно, защото колкото и да си говорим имаше момент на подценяване на доста ситуации, в които можехме да бъде много по-убедителни. В крайна сметка важното е да си осигуриш победата и донякъде да си направиш някакъв извод от ситуациите, дори и в този мач."

"Един играч като Матей (б.р. Матей Казийски) винаги ще липсва, но мисля, че момчетата имат голяма мотивация дори и след него, да се покажат, да играят и да побеждават. Неговото присъствие беше един позитив за отбора", каза още наставникът на пловдивчани.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto