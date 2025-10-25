Локомотив Авиа започна с безпроблемна победа срещу Славия

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) започна с безпроблемна победа новия сезон в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов надиграха категорично у дома завърналия се в елита тим на Славия с 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) в мач от първия кръг на шампионата, игран тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Във втория кръг пловдичани ще почиват, докато Славия ще имат второ поредно гостуване, този път на Нефтохимик 2010 (Бургас). Срещата е в събота (1 ноември) от 18,30 часа.

Срещата започна равностойно и двата отбора изиграха оспорван първи гейм, който вървеше точка за точка до 22:21 в полза на Локомотив. Тогава играчите на Найден Найденов се възползваха от две поредни грешки на "белите" от сервис и в атака и това се оказа ключово за крайното 25:22. Втората част се разви по сходен начин. Славия стоеше близо в резултата до 10:9, когато серия от добри начални удари на Тодор Вълчев помогна на домакините да се откъснат с 4 точки при 13:9 и впоследствие успяха да запазят своя аванс до края - 25:21. В третия гейм отново сервисът на Вълчев имаше основна роля, за да може неговият отбор да отвори разлика от 3 точки при 14:11. След това пловдичани постепенно започнаха да трупат преднина и не изпуснаха инициативата, за да се поздравят с победата след 25:19 и 3:0.

Най-резултатни за Локомотив станаха Жулиен Георгиев (1 ас и 60% ефективност в атака - +10) и Кристиян Алексов (1 ас, 59% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +4) съответно с 13 и 11 точки за победата.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен капитанът на победителите Тодор Вълчев, който завърши с 8 точки (50% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +2) за успеха.

За Славия единственият с двуцифров актив бе Дейвид Барутов с 10 точки (67% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +1).

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - СЛАВИЯ 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 5, Жулиен Георгиев 13, Тодор Вълчев 8, Кристиян Алексов 11, Кирил Колев 4, Ивайло Дамянов 5 - Мартин Иванов-либеро (Александър Николов, Виктор Младенов, Антон Станчев)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 2, Георги Костадинов 8, Дейвид Барутов 10, Борис Китов 6, Димитър Чавдаров 4, Константин Динов 6 - Христо Колев-либеро (Даниел Йений 1, Апостол Боянов 1, Обраян Мокуние 2)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg