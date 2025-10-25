Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов пред Sportal.bg: Победата не дойде толкова лесно

Найден Найденов пред Sportal.bg: Победата не дойде толкова лесно

  • 25 окт 2025 | 22:16
  • 416
  • 0

Треньорът на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов заяви след категоричния успех над Славия с 3:0 гейма на старта на новия сезон в efbet Супер Волей, че все пак победата не е дошла толкова лесно.

Локомотив Авиа започна с безпроблемна победа срещу Славия
Локомотив Авиа започна с безпроблемна победа срещу Славия

"Не мога да кажа, че победата дойде лесно, защото колкото и да си говорим имаше момент на подценяване на доста ситуации, в които можехме да бъде много по-убедителни. В крайна сметка важното е да си осигуриш победата и донякъде да си направиш някакъв извод от ситуациите, дори и в този мач", сподели Найденов пред камерата на Sportal.bg.

"Вижте... един играч като Матей (б.р. Матей Казийски) винаги ще липсва, но мисля, че момчетата имат голяма мотивация дори и след него, да се покажат, да играят и да побеждават. Неговото присъствие беше един позитив за отбора", каза още наставникът на пловдичани.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

