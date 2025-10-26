Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

  • 26 окт 2025 | 06:22
  • 803
  • 0
Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

Макс Верстапен не е много обнадежден, че ще може да се бори за силно класиране в хода на днешната надпреварата за Гран При на Мексико Сити, в която той ще потегли от петото място на стартовата решетка.

Още след петъчните тренировки на „Ерманос Родригес“ нидерландецът се оплака от скоростта на Ред Бул в състезателни условия, което доведе до промени по настройките за съботния ден. Дори и след тях обаче световният шампион продължава да се не чувства напълно комфортно и поради тази причина смята, че ще му бъде много трудно да се бори за по-челно класиране в състезанието, което той е печелил общо пет пъти в миналото.

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

„Да, това обобщава нещата – отговори Верстапен, когато му беше казано, че колата му изглежда трудна за каране този уикенд. – Нямам какво още да добавя, просто е много трудно. Опитахме много неща, не е като да не сме изпробвали, но да, не е много добре, да го кажем така.

„Нямам никакво темпо, така че няма да значение какво ще направя до първия завой, дори и да изпреваря две коли, след това те ще ме задминат в хода на състезанието. Затова аз ще трябва да се опазя от проблемите и да направя моето си състезание, защото всяка обиколка, която съм направил, дори и в дългите серии, е по-слаба от тези на пилотите около мен. Така че ще се опитам да ги последвам и ще видим какво ще стане“, добави още нидерландецът.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

Хамилтън: Напълно заслужен успех за Ферари

  • 26 окт 2025 | 02:47
  • 1888
  • 2
Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица

Леклер: Много съм щастлив, че съм на първа редица

  • 26 окт 2025 | 02:41
  • 875
  • 2
Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада

Норис: Последната ми обиколка беше приятна изненада

  • 26 окт 2025 | 02:35
  • 936
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 01:27
  • 16174
  • 1
Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2025 | 07:10
  • 3978
  • 1
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 10983
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 105214
  • 216
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 1614
  • 0
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 10983
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:34
  • 251
  • 0
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 33344
  • 113
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 13553
  • 1