Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

Макс Верстапен не е много обнадежден, че ще може да се бори за силно класиране в хода на днешната надпреварата за Гран При на Мексико Сити, в която той ще потегли от петото място на стартовата решетка.

Още след петъчните тренировки на „Ерманос Родригес“ нидерландецът се оплака от скоростта на Ред Бул в състезателни условия, което доведе до промени по настройките за съботния ден. Дори и след тях обаче световният шампион продължава да се не чувства напълно комфортно и поради тази причина смята, че ще му бъде много трудно да се бори за по-челно класиране в състезанието, което той е печелил общо пет пъти в миналото.

„Да, това обобщава нещата – отговори Верстапен, когато му беше казано, че колата му изглежда трудна за каране този уикенд. – Нямам какво още да добавя, просто е много трудно. Опитахме много неща, не е като да не сме изпробвали, но да, не е много добре, да го кажем така.



„Нямам никакво темпо, така че няма да значение какво ще направя до първия завой, дори и да изпреваря две коли, след това те ще ме задминат в хода на състезанието. Затова аз ще трябва да се опазя от проблемите и да направя моето си състезание, защото всяка обиколка, която съм направил, дори и в дългите серии, е по-слаба от тези на пилотите около мен. Така че ще се опитам да ги последвам и ще видим какво ще стане“, добави още нидерландецът.

Снимки: Gettyimages