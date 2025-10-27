Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Божидар Саръбоюков остана на крачка от приза за “Изгряваща звезда” на Европа в атлетиката при мъжете за 2025 година. Той беше спечелен от световния рекордьор за юноши в десетобоя Хуберт Трошчанка от Полша, който тази година извоюва европейското злато за юноши под 20 години с нов планетарен рекорд за възрастта. След церемонията в Батуми Саръбоюков даде ексклузивно интервю за Sportal.bg от Грузия.

“Първоначално не се интересувах от тази анкета и дори не очаквах, че ще съм в тройката. След като вече разбрах, че съм в тройката, погледнах резултатите за годината и на другите. Наистина очаквах да съм първи, защото моите резултати са по-добри при мъжете, но все пак поздравления за момчето, което спечели, защото световният рекорд си е световен рекорд.

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Не ме е яд толкова, че не съм първи. По-скоро исках една такава награда да си я прибера вкъщи, защото наистина е много красива и защото вече няма да имам такъв шанс да спечеля нещо подобно при юношите. А при мъжете знаем, че конкуренцията е много голяма и е много трудно.

Това ще ме амбицира, искам да продължавам да показвам такива големи резултати и да съм колкото се може по-редовно по такива събития, дори и да не е това, да е само за хубави поводи.

За мен това е признание, но все не най-важното. По-важното е да показваме резултати на пистата и да взимаме там големите и хубавите награди. Останалото е само бонус”, каза Саръбоюков пред Sportal.bg.

Каква е следващата голяма цел на възпитаника на Димитър Карамфилов: “Първо искам сега да започна подготовката си, да натисна, да започна надъхано, амбицирано и да направя колкото се може по-добра подготовка, защото вече наистина искам да взема медал на световно първенство. Но първо искам да видя как ще ми тръгне сезонът, какви резултати ще постигна. Ако се запазя здрав, това ще е целта ми - медал от световно.”

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.