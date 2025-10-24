Луис Енрике: Няма разлика в подхода ни в Лига 1 и в Шампионската лига

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че възстановяването на Жоао Невеш върви "много добре", но не пожела да потвърди дали португалският полузащитник ще може да играе още този уикенд срещу Брест.

Луис Енрике отрече да има разлика в подхода на отбора в мачовете от Шампионската лига на УЕФА и Лига 1. "Вашият анализ винаги се основава на резултатите, но не така стоят нещата. Отборът е същият в Лига 1 и в Шампионската лига. Идентичността е същата, въпреки че имахме различни играчи поради контузии“, защити се той.

"Нямаше същите резултати, но съм уверен, защото видях същото отношение. Обстоятелствата на всеки мач са различни, но видях същата идентичност и манталитет като миналата година, когато спечелихме всичко. Не се притеснявам от това, което казват другите. Не използваме различните обстоятелства от началото на сезона като извинение, трябва да знаем как да се справим с това. Повтарям, видях същия отбор в първенството и в Шампионската лига“, заключи той.

Луис Енрике също така похвали Хакими: "Статутът на Хакими не се е променил през последните две години. Той е един от лидерите в съблекалнята. Съотборниците му го избраха за втори капитан, което показва неговото ниво в отбора. Като играч той е различен, с много защитни и атакуващи качества. Играе почти всички мачове, винаги на 100 процента. Много съм щастлив да го имам в отбора.“