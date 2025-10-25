Популярни
Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 4205
  • 0

Треньорът на Черно море и бивш национален селекционер на България - Илиан Илиев, не се изказа ласкаво за Александър Димитров, който пое "трикольорите" след него.

На въпрос дали би коментирал разправията между вратаря Светослав Вуцов и Димитров, Илиев заяви:

"Не бих искал да коментирам този скандал, тъй като не съм бил там. Тръгнах като приятел с всички, така мислех. Но след това чух по мой адрес изключително неприятни неща. Няма смисъл да отговарям, тъй като не съм такъв човек, а и вече съм по-опитен, да не казвам по-стар.

Доста бях изненадан обаче от изказванията на новия селекционер, който хвърли много камъни по нашата градина още преди първите му мачове. Затова последният човек, който мога да коментирам положително и позитивно, е той.

Когато аз поех националния отбор, знаете каква беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде обаче един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем дотук", заяви Илиев.  

