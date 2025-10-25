11-те на Славия и Черно море, Пламен Илиев сяда на пейката

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Черно море, които излизат в мач от 13-ия кръг на efbet Лига.

Аут за "белите" е националът Мартин Георгиев, който е наказан и на негово място стартира Савич.

Наставникът на Черно море Илиан Илиев пък е оставил на пейката вратаря Пламен Илиев, който допусна няколко грешки при домакинското поражение срещу Левски (1:3) за сметка на Томов. Дробаров също не е в стартовата единайсеторка, а мястото му заема Стефанов.

СЛАВИЯ - ЧЕРНО МОРЕ

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 4. Савич, 24. Марин, 20. Варела, 71. Стоянов, 73. Минчев, 11. Досо, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 4. Стефанов, 8. Дончев, 15. Мартин, 24. Телеш, 10. Чандъров, 39. Златев, 77. Сидни, 71. Панайотов, 19. Лазаров