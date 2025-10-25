Стефанов на питане за ЦСКА: Писна ми от простотии, не искам повече да ми задавате такива въпроси

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, похвали публиката и футболистите на "белите" след нулевото домакинско равенство с Черно море. Също така босът на софиянци коментира и разправиите между вратаря на Левски Светослав Вуцов и треньора на националите Александър Димитров.



Стефанов бе попитан и за евентуален трансфер на Балов в ЦСКА и дали е вярна информацията, че иска 3 млн. за него, на което той се ядоса и призова журналистите да не го питат "простотии".

"Искам да благодаря на публиката, защото този път бяхме като едно - и фенове, и клуб. Радвам се, че има развитие в отбора, радвам се, че има колектив. Шансът този път не беше на наша страна, но съм убеден, че в следващите мачове ще вървят напред и ни очакват добри времена.

Доколкото разбирам от футбол, виждам, че отборът играе като юмрук, няма разкъсване по линиите, борят се всеки един за колегите си, имат желание и хъс за победа. Резултатите ще дойдат.

За Вуцов и Александър Димитров мога да кажа едно нещо: селекционер на националния отбор е той и той взима решенията. Светльо Вуцов, ако иска да расте и ако иска да го уважават, не може да казва “докато е тоя, няма да играя”. Все пак играе за националния отбор, а не за Чавдаров, Петров, Иванов... Колкото по-скоро го разбере, толкова по-добре за него.

Не искам да влизам в подробности какво станало, що станало. Всеки, когато е млад, допуска грешки. Убеден съм, че някога ще разбере грешката си. Дано не е фатална за него. Играе добре и дано продължава така. Но не може той да поставя условия. Едно време имаше един друг, който не искаше да играе за България, а после искаше да става президент. Такива хора не могат да бъдат уважавани от футболната общественост, защото само хора, които дават всичко от себе си за националния герб, само те могат да бъдат уважавани. Виждате какво стана с волейболистите", коментира Стефанов, след което бе попитан за съдията и за сагата "Балов в ЦСКА".

"Има хора, които оценяват съдийството - попопитайте тях. Аз не съм капацитет. Съдията с нищо не повлия на играта.

Да искам 3 млн. за Балов? Писна ми от простотии, писна ми от простотии. Какво има да казвам. Някой си изсмукал от пръстите и написал някаква простотия. Това ли е важното, кой колко пари искал? Сумата не отговаря на истината и не искам повече да ми задавате такива въпроси. Ако имам нещо да си кажа, ще си го кажа с хора от ръководството на ЦСКА. А не с такива, които разнасят само клюки", ядоса се президентът на "белите".