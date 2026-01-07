Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Силен мач на ЛеБрон и Дончич при обрат на Лейкърс срещу Ню Орлиънс

Силен мач на ЛеБрон и Дончич при обрат на Лейкърс срещу Ню Орлиънс

  • 7 яну 2026 | 13:14
  • 129
  • 0
Силен мач на ЛеБрон и Дончич при обрат на Лейкърс срещу Ню Орлиънс

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 111:103 като гост благодарение на силното представяне на ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич.

„Езерняците“ изоставаха със 7 точки навлизайки в последната четвърт, но далечна тройка на Джеймс и серия от безответни кошове за тима от Калифорния ги изведе напред в резултата и до края на мача не изпуснаха водачеството. Така ЛА Лейкърс се изкачи до третата позиция на Запад с баланс от 23-11, докато Ню Орлиънс е на дъното с 8-30.

ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич отбелязаха по 30 точки, като Джеймс добави 8 борби и 8 асистенции към тях, а Дончич завърши своя дабъл-дабъл с 10 асистенции. Деандре Ейтън също записа дабъл-дабъл с 18 точки и 11 борби.

За „Пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза 42 точки и беше най-резултатен в двубоя, Зайън Уилямсън добави 15 точки, а Дерик Куийн беше близо до трипъл-дабъл с 10 точки, 13 борби и 8 асистенции.

Кам Спенсър донесе успеха на Мемфис Гризлис срещу Сан Антонио Спърс със 106:105 с кош при 36,5 оставащи секунди. Де'Арън Фокс получи шанс да неутрализира неговия кош и да спечели мача за „Шпорите“ 5 секунди преди края, но чадърът на Санти Алдама спаси Мемфис. С победата „Гризлитата“ спряха серията си от четири поредни загуби и са с баланс от 16-20, докато Сан Антонио е с 25-11 и е втори на Запад.

Джейрън Джаксън Джуниър записа 21 точки и 9 борби за Мемфис, Кам Спенсър се изравни с него по резултатност с 21 точки, а към тях добави 8 борби и 8 асистенции. Джок Ландейл се отчете с 19 точки и 9 борби, а Винс Уилямс Джуниър отбеляза 15.

Виктор Уембаняма беше най-резултатен в срещата с 30 точки, като игра само 21 минути, включвайки се от пейката. Джулиан Шампани отбеляза 23 точки и 8 борби, а Стефон Касъл добави 15 точки и 8 борби.

Минесота Тимбъруулвс спечели срещу Маями Хийт със 122:94 в друг мач от вечерта. „Вълците“ имат три поредни успеха, с което подобриха баланса си до 24-13 и са 6-и в Западната конференция, докато Маями е на 8-ата позиция на Изток с 20-17.

Антъни Едуардс не беше сигурен участник заради контузия в крака, но в крайна сметка игра и поведе тима си с 26 точки, реализирайки 5 от 8-те си опита отдалеч. Джейдън МакДаниелс добави 19 точки, а Джулиъс Рандъл записа дабъл-дабъл с 15 точки и 11 борби.

За „Горещите“ Норман Пауъл отбеляза 21 точки, а Тайлър Херо се включи със 17 точки и 9 борби.

