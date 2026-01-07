Далас надви Сакраменто в последните секунди

Далас Маверикс измъкна успеха със 100:98 срещу Сакраменто Кингс в оспорван мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Брандън Уилямс вкара победния кош от далечна дистанция при 33,9 оставащи секунди, а Далас удържа преднината си от две точки

BRANDON WILLIAMS GAME WINNING 3. 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/D6iD37NC2z — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 7, 2026

„Кралете“ имаха няколко шанса да си върнат водачеството до края на срещата, но Денис Шрьодер, Ръсел Уестбрук и ДеМар ДеРоузън пропуснаха опитите си от тройката в заключителните секунди.

С тази победа тексасци прекъснаха серията си от седем поредни поражения в гостувания, докато Сакраменто загуби шестия си пореден двубой и вече е с баланс от 8-29 - единствено пред Ню Орлиънс Пеликанс на дъното на класирането в Западната конференция. Далас е 11-и с баланс от 14-23.

Избраният под номер 1 в драфта тази година новобранец Купър Флаг беше най-резултатен за Маверикс с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции, Антъни Дейвис записа дабъл-дабъл с 19 точки и 16 борби, а Брандън Уилямс завърши с 18 точки. Наджи Маршал отбеляза 15 точки и 7 борби, а Даниел Гафърд допринесе с дабъл-дабъл с 10 точки и 13 борби.

DALLAS GETS THE STOP AND SECURES ROAD W!



Cooper Flagg: 20p, 8r, 6a

Anthony Davis: 19p, 16r, 2b

Brandon Williams: 18p, 7-13 fgm pic.twitter.com/GeoSQgm9P7 — NBA (@NBA) January 7, 2026

За Сакраменто ДеМар ДеРоузън реализира 21 точки, Зак ЛаВийн добави 20, а Максим Рейно записа 14 точки и 9 борби.