Какъв дебют! Миналата година твореше чудеса с Париж в Евролигата, а сега записа блестяща първа победа в НБА

Бразилският специалист Тиаго Сплитер записа своя първи триумф като старши треньор в НБА, извеждайки Портланд Трейл Блейзърс до убедителна победа над Голдън Стейт Уориърс със 139:119. Това беше и първият успех за неговия отбор, който само два дни по-рано претърпя тежка загуба от Минесота Тимбъруулвс.

Домакините поеха контрол над мача в началото на втората четвърт и не го изпуснаха до самия край. Доминацията беше особено изразена в последната част, когато преднината нарасна до над 20 точки. Сплитер получи сърдечни поздравления от треньора на съперника Стив Кър за дебютната си победа в НБА.

За Блейзърс се отличи Дени Авдия с 26 точки, 5 борби и 6 асистенции. Солидна подкрепа му оказа Джерами Грант с 22 точки, докато младият белгиец Тумани Камара продължи с добрите си изяви, записвайки 19 точки и 7 борби. Ветеранът Джру Холидей пък допринесе за успеха с 12 точки и 11 асистенции.

От друга страна, на Уориърс не помогна дори страхотната игра на Стеф Къри, който отбеляза 35 точки и взе 6 борби. Останалата част от отбора беше значително по-слаба – Джонатан Куминга добави 16 точки и 8 борби, Джими Бътлър вкара 14 точки, а Дреймънд Грийн записа 12 точки и 5 асистенции.

Тиаго Сплитер бе назначен тази седмица за временен треньор на Портланд, след като наставникът на тима Чонси Билъпс бе арестуван във връзка със скандала с нелегални залози на мачове, разтърсил в последните дни НБА. През миналия сезон бразилецът бе начело на един от хитовете в редовния сезон на Евролигата - Париж.

Снимки: Gettyimages