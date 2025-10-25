Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Какъв дебют! Миналата година твореше чудеса с Париж в Евролигата, а сега записа блестяща първа победа в НБА

Какъв дебют! Миналата година твореше чудеса с Париж в Евролигата, а сега записа блестяща първа победа в НБА

  • 25 окт 2025 | 12:43
  • 422
  • 0
Какъв дебют! Миналата година твореше чудеса с Париж в Евролигата, а сега записа блестяща първа победа в НБА

Бразилският специалист Тиаго Сплитер записа своя първи триумф като старши треньор в НБА, извеждайки Портланд Трейл Блейзърс до убедителна победа над Голдън Стейт Уориърс със 139:119. Това беше и първият успех за неговия отбор, който само два дни по-рано претърпя тежка загуба от Минесота Тимбъруулвс.

Домакините поеха контрол над мача в началото на втората четвърт и не го изпуснаха до самия край. Доминацията беше особено изразена в последната част, когато преднината нарасна до над 20 точки. Сплитер получи сърдечни поздравления от треньора на съперника Стив Кър за дебютната си победа в НБА.

За Блейзърс се отличи Дени Авдия с 26 точки, 5 борби и 6 асистенции. Солидна подкрепа му оказа Джерами Грант с 22 точки, докато младият белгиец Тумани Камара продължи с добрите си изяви, записвайки 19 точки и 7 борби. Ветеранът Джру Холидей пък допринесе за успеха с 12 точки и 11 асистенции.

От друга страна, на Уориърс не помогна дори страхотната игра на Стеф Къри, който отбеляза 35 точки и взе 6 борби. Останалата част от отбора беше значително по-слаба – Джонатан Куминга добави 16 точки и 8 борби, Джими Бътлър вкара 14 точки, а Дреймънд Грийн записа 12 точки и 5 асистенции.

Тиаго Сплитер бе назначен тази седмица за временен треньор на Портланд, след като наставникът на тима Чонси Билъпс бе арестуван във връзка със скандала с нелегални залози на мачове, разтърсил в последните дни НБА. През миналия сезон бразилецът бе начело на един от хитовете в редовния сезон на Евролигата - Париж.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

Извънземно представяне на Дончич за успех над Тимбъруулвс

  • 25 окт 2025 | 09:49
  • 1011
  • 0
Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

Вукотич: Надявам се да зарадваме публиката и срещу Балкан

  • 25 окт 2025 | 02:42
  • 1120
  • 0
Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче спечели голямото турско дерби

  • 25 окт 2025 | 00:35
  • 1330
  • 0
Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
  • 1514
  • 0
Апоел е сам на върха в Евролигата

Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 3208
  • 0
Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

Три победи за гостите и сензационен резултат в днешните мачове от Евролигата

  • 24 окт 2025 | 23:27
  • 3915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

  • 25 окт 2025 | 12:58
  • 1165
  • 1
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 8374
  • 34
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 6478
  • 12
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 9352
  • 6
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 6709
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 10988
  • 9