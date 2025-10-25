Рожденикът Достанич: Който първи вкара - свършена работа

Наставникът на Славия Ратко Достанич похвали футболистите си за представянето им при домакинското равенство (0:0) срещу Черно море.

"Доволен съм. Тактически отборът работи много добре. Има индивидуални грешки и трябва да ги изчистим. Тактически отборът бе много добре подреден, направихме положения и можехме да вкараме. Както се казва: който първи вкара - свършена работа. Играхме срещу много силен отбор с треньор, който си разбира от работата.

Трябва да приемем мача за Купата много сериозно и да продължим. Спорд мен първият кръг е най-труден, той отваря вратата.

Всеки един футболист даде максимума. Така трябва да играят", разясни специалистът, който днес празнува рожден ден, навършвайки 66 години.