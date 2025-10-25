Популярни
Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  • 25 окт 2025 | 18:24
Яник Синер стигна финала във Виена

Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:3, 6:4 третия в схемата Алекс де Минор.

Синер, който се стреми към спечелването на четвърта титла през годината, не беше допускал точка за пробив преди полуфиналите в австрийската столица. Де Минор на два пъти успя да спечели подаването на фаворита, но това не успя да окаже влияние върху крайния изход от мача, продължил час и половина.

Яник Синер допусна колебания, когато вече водеше с 4:0 в първия сет, а във втората част проби за 3:2 и 4:3, за да се поздрави с краен успех още от първата си възможност.

Италианският тенисист се класира за осми финал във втори пореден сезон, като изравнява постижението на Новак Джокович от 2015 и 2016 година.

В двубоя за титлата в неделя Синер ще играе срещу шампиона от 2021 година Александър Зверев или Лоренцо Музети.

Снимки: Gettyimages

