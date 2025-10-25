Яник Синер стигна финала във Виена

Яник Синер се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:3, 6:4 третия в схемата Алекс де Минор.

Синер, който се стреми към спечелването на четвърта титла през годината, не беше допускал точка за пробив преди полуфиналите в австрийската столица. Де Минор на два пъти успя да спечели подаването на фаворита, но това не успя да окаже влияние върху крайния изход от мача, продължил час и половина.

JANNIK. BUILT. DIFFERENT. 🤖



Sinner clinches his 20th straight indoor hard court win to reach his 8th final of the season! 👏@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen | @janniksin pic.twitter.com/3c17dnXQkL — ATP Tour (@atptour) October 25, 2025

Яник Синер допусна колебания, когато вече водеше с 4:0 в първия сет, а във втората част проби за 3:2 и 4:3, за да се поздрави с краен успех още от първата си възможност.

Италианският тенисист се класира за осми финал във втори пореден сезон, като изравнява постижението на Новак Джокович от 2015 и 2016 година.

В двубоя за титлата в неделя Синер ще играе срещу шампиона от 2021 година Александър Зверев или Лоренцо Музети.

