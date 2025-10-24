Двукратният шампион Оже-Алиасим отпадна в Базел

Феликс Оже-Алиасим приключи участието си на турнира по тенис на твърда настилка АТП 500 в Базел. Поставеният под номер 5 канадец отстъпи с 3:6 в първия сет срещу Хауме Мунар, а след това се отказа от участие в двубоя заради контузия.

Двукратният шампион в Базел триумфира с титлата в Брюксел през миналата седмица, но сега нямаше възможност да продължи напред в швейцарския град.

На полуфиналите испанецът Мунар ще играе срещу Жоао Фонсека. 19-годишният бразилец водеше с 4:1 в третата част срещу деветия в схемата Денис Шаповалов, когато канадският тенисист прекрати участието си в срещата. Преди това Шаповалов поведе в мача след 6:3, но Фонсека изравни също при 6:3 в своя полза.

По-рано през настоящия сезон Жоао Фонсека спечели първата си титла на ниво АТП, триумфирайки в Буенос Айрес.

Юго Юмбер също се класира за предпоследната фаза на турнира в Базел след успех със 7:6 (0), 6:4 срещу Райли Опелка (САЩ).

Първата част премина без пробиви, но французинът спечели категорично тайбрека със 7:0, а във втория сет постигна решителен пробив за крайното 6:4.

На полуфиналите Юмбер ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина или Каспер Рууд.

