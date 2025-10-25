Популярни
Симеон Николов е Играч на мача Локомотив - Динамо-Урал 3:1

  • 25 окт 2025 | 16:29
  • 2112
  • 0

Световният вицешампион с България Симеон Николов бе избран за Играч на мача Локомотив (Новосибирск) - Динамо-Урал (Уфа) 3:1 от втория кръг на Суперлигата на Русия.

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)
Симеон Николов завърши двубоя с 13 точки (6 аса, 5 блока, 50% ефективност в атака - +5).

Авторитетното издание “БО Спорт” определи 18-годишният разпределител от България за №1 в двубоя.

Капитанът на националния отбор на България Сам Деру е определен за №2, а централният блокировач Дмитрий Лизик за №3.

Утре Мони Николов и воденият от Пламен Константинов отбор на Локомотив приеме от 14:00 часа МГТУ в Новосибирск в мач от третия кръг.

