Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

На днешния ден преди точно 28 години Жак Вилньов, Михаеш Шумахер и Хайнц-Харалд Френцен буквално не можеха да бъдат разделени в квалификацията за Гран При на Европа на пистата „Херес“ в южна Испания.
Тримата постигнаха абсолютно равен резултат от 1:21.072 в битката за полпозишъна в последния старт за сезона, в който се решаваше и спорът за титлата между Вилньов и Шумахер. В случая полпозишънът беше за Вилньов, който записа своя резултат първи, а след него това сториха Шумахер и Френцен, които стартираха съответно втори и трети.
Четвърти в квалификацията остава Деймън Хил, който беше с 0.058 секунди по-бавен от първите трима. Съотборниците в Макларън Мика Хакинен и Дейвид Култард, които на следващия ден финишират първи и втори в състезанието, се нареждат пети и шести в квалификацията с изоставането от съответно 0.297 и 0.404.
В самото състезание в неделя светът става свидетел на удара между Шумахер и Вилньов в обратния седми завой, който води до отпадането на германеца, което пък решава спора за титлата в полза на неговия канадски съперник. По-късно Шумахер е дисквалифициран от целия шампионат за назидание с идеята ФИА да обезкуражи бъдещи умишлени контакти между претендентите за титлата.
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Imago