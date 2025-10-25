Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

На днешния ден преди точно 28 години Жак Вилньов, Михаеш Шумахер и Хайнц-Харалд Френцен буквално не можеха да бъдат разделени в квалификацията за Гран При на Европа на пистата „Херес“ в южна Испания.

Тримата постигнаха абсолютно равен резултат от 1:21.072 в битката за полпозишъна в последния старт за сезона, в който се решаваше и спорът за титлата между Вилньов и Шумахер. В случая полпозишънът беше за Вилньов, който записа своя резултат първи, а след него това сториха Шумахер и Френцен, които стартираха съответно втори и трети.

On this day in 1997, an incredible three-way tie for pole position at the F1 season finale in Jerez - including the two title contenders of Jacques Villeneuve and Michael Schumacher! 🤯



In qualifying, Villeneuve was first to set a time of 1:21.072sec. Fourteen minutes later… pic.twitter.com/OY35YAnp0z — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) October 25, 2025

Четвърти в квалификацията остава Деймън Хил, който беше с 0.058 секунди по-бавен от първите трима. Съотборниците в Макларън Мика Хакинен и Дейвид Култард, които на следващия ден финишират първи и втори в състезанието, се нареждат пети и шести в квалификацията с изоставането от съответно 0.297 и 0.404.

McLaren’s 1-2 finish at Jerez in 1997 was their first in over 6 years. They would go on to score 12 more over the next three seasons. #F1 #F11997 pic.twitter.com/Xv3eKHdFHz — F1 1997 (@1997_f1) May 5, 2023

В самото състезание в неделя светът става свидетел на удара между Шумахер и Вилньов в обратния седми завой, който води до отпадането на германеца, което пък решава спора за титлата в полза на неговия канадски съперник. По-късно Шумахер е дисквалифициран от целия шампионат за назидание с идеята ФИА да обезкуражи бъдещи умишлени контакти между претендентите за титлата.

