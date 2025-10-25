Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе изключително доволен от обрата на тима с 2:1 над Септември (София) в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Стигнахме до победата с воля и характер. Изиграхме слабо първо полувреме. Мога да похваля футболистите, които изиграха страхотна втора част. Само мога да ги поздравя.

Българският футбол е повече на битка и на агресивна игра. Имахме тежка седмица с много контузени футболисти.

Целта е отборът да трупа точки и да не се чака в края на сезона да се правят чудеса, а да сме си решили по-рано нещата", заяви Симов.