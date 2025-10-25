Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) и Септември (София) играят при резултат 0:0 в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” е ръководен от Радослав Гидженов.

В 4-ата минут шут на Божидар Пенчев от далечна дистанция премина над вратата на Янко Георгиев. Шест минути по-късно той отново опита късмета си, но пак стреля в аут.

В 27-ата минута станахме свидетели на красив удар от далечна дистанция на Стоян Сточиков. Той принуди стража Димитър Евтимов да плонжира, за да предотврати сигурен гол.

Минути преди края на първото полувреме Ботев остана с човек по-малко след втори жълт и респективно червен картон на Илия Юруков. Първият картон беше получен за нарушение срещу Йоан Бауренски, а втория - в опит на Юруков да отнеме топката от Галин Иванов.

Ботев Враца - Септември София



Ботев Вр: 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 7. Божидар Пенчев, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов /к/, 12. Илия Юруков, 14. Ивей Ромееш, 20. Аймен Суда, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов



Резерви: 1. Любомир Василев, 16. Кристиян Пешов, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски, 32. Мартин Дичев, 70. Дилян Георгиев, 77. Росен Маринов, 97. Владислав Найденов



Треньор: Тодор Симов



Септември Сф: 21. Янко Георгиев /к/, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 3. Себастиян Уейд, 30. Матео Стаматов, 6. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски, 10. Клери Сербер, 7. Мой Пара, 28. Стоян Стоичков, 9. Бертран Фурие



Резерви: 12. Владимир Иванов, 20. Божидар Томовски, 26. Валантайн Озорнвафор, 33. Галин Иванов, 18. Марсел Бибишков, 22. Преслав Георгиев, 14. Симеон Василев, 24. Фаиз Матуар, 11. Александър Джамов



Треньор: Стамен Белчев