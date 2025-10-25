Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

Представителката на домакините Юлия Шайб поведе след първия манш на първия за сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини при дамите гигантски слалом, който по традиция се провежда в австрийския зимен център Зьолден.

При доста силния вятър в горната част на пистата Шайб успя да финишира за 1:07.80 и си осигури аванс от 1.28 секунди пред американата Пола Молцан, която зае второто място. Трета с пасив от 1.32 спрямо водачката остана хърватката Зринка Лютич, а в топ 5 влязоха още Лара Колтури и Лара Гут-Бехрами, които изостанаха със съответно 1.34 и 1.54 от Шайб.

Състезателката с най-заден стартов номер, която се класира за второто спускане, беше финландката Ерика Пикалайнен, която стартира с №42 и даде 29-о време. Зад нея Катарина Лийнсбергер затвори топ 30 с пасив от 3.67 спрямо своята сънародничка Шайб.

Вторият манш на гигантския слалом в Зьолден стартира в 14:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages