Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Педро Акоста отнесе глоба за нарушаване на новото правило в MotoGP

Педро Акоста отнесе глоба за нарушаване на новото правило в MotoGP

  • 25 окт 2025 | 12:21
  • 230
  • 0
Педро Акоста отнесе глоба за нарушаване на новото правило в MotoGP

Пилотът на КТМ Педро Акоста беше глобен с 2000 евро от стюардите на MotoGP заради нарушаване на новото правило в световния шампионат в края на квалификацията в Малайзия по-рано днес.

MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите
MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

Преди началото на уикенда на „Сепанг“ беше обявено, че пилотите няма да имат право да рестартират своите мотори след падане в рамките на последните три минути на официалната тренировка и двете фази на квалификацията. Идеята на това правило е да се ограничи максимално времето, в което на пистата има жълти флагове.

Акоста обаче не се съобрази с тази инструкция и се върна на пистата след падането си в първия завой по-малко от три минути преди края на втората фаза на квалификацията. Поради тази причина испанецът беше глобен с 2000 евро, но за негов късмет няма друга спортна санкция.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 09:16
  • 1470
  • 0
Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

  • 25 окт 2025 | 09:02
  • 741
  • 0
Леклер: Позитивен петък, но...

Леклер: Позитивен петък, но...

  • 25 окт 2025 | 08:51
  • 831
  • 0
Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:28
  • 971
  • 0
Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

  • 25 окт 2025 | 08:06
  • 3965
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 25 окт 2025 | 08:03
  • 13541
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

  • 25 окт 2025 | 12:58
  • 1182
  • 1
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 8385
  • 34
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 6482
  • 12
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 9364
  • 6
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 6720
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 10996
  • 9