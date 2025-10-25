Педро Акоста отнесе глоба за нарушаване на новото правило в MotoGP

Пилотът на КТМ Педро Акоста беше глобен с 2000 евро от стюардите на MotoGP заради нарушаване на новото правило в световния шампионат в края на квалификацията в Малайзия по-рано днес.

Преди началото на уикенда на „Сепанг“ беше обявено, че пилотите няма да имат право да рестартират своите мотори след падане в рамките на последните три минути на официалната тренировка и двете фази на квалификацията. Идеята на това правило е да се ограничи максимално времето, в което на пистата има жълти флагове.

Акоста обаче не се съобрази с тази инструкция и се върна на пистата след падането си в първия завой по-малко от три минути преди края на втората фаза на квалификацията. Поради тази причина испанецът беше глобен с 2000 евро, но за негов късмет няма друга спортна санкция.

