  Sportal.bg
  Спартак (Варна)
  Важен играч близо до завръщане за "соколите"

Важен играч близо до завръщане за "соколите"

  25 окт 2025 | 10:12
  • 220
  • 0

След последната среща с Ботев (Пловдив) стана ясно, че капитанът на тима Деян Лозев е близко до завръщане на терена. Лозев от самото начало е под грижите на доктор Столе Зафировски, който направи успешна операция в областта на счупената скула. Капитанът на тима започва подготовка от понеделник и се очаква да доиграе първенството със специално изработена маска, която трябва да го предпази от сблъсъци с противникови играчи. Френският нападател Луис Пахама също пропусна последните две срещи на тима заради разтежение на бедрен мускул, но и той трябва да възобнови тренировки с отбора. По-сложно е положението с другия нападател Колако Джонсън.

Либериецът е започнал тренировки, но проблемите за него са хроничните болки, които получава в областта над слабините. През седмицата Спартак Варна гостува на Ямбол в 1/16-финален двубой от турнира за Купата на страната. Двубоят във вторник ще бъде пропуснат от дясното крило Даниел Иванов заради натрупани картони. Така той ще бъде на линия за предстоящото гостуване на Добруджа

/Пламен Трендафилов/

